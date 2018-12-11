مفاجأة.. "صلاح" بجانب "ميسي" في التشكيلة المثالية

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تواجد اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيلة المثالية لدوريات أبطال أوروبا لهذا الأسبوع.

واختار موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم التشكيلة المثالية لتكون: "ليونيل ميسى وعثمان ديمبلى ثنائى برشلونة الإسبانى، ودافيد لويز وأزبيليكويتا ثنائى تشيلسى الإنجليزى، وحاتم بن عرفة لاعب رين الفرنسى بجانب المصرى محمد صلاح".

وسجل محمد صلاح 3 أهداف "هاتريك" فى فوز ليفربول على بورنموث بنتيجة 4 – 0، فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 10، ليتقاسم صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى مع الجابونى أوباميانج لاعب أرسنال.

وأحرز محمد صلاح 10 أهداف فى الدورى الإنجليزى، وهو نفس عدد الأهداف التى سجلها زميلاه فى مثلث ليفربول الهجومى ساديو مانى وفيرمينو بواقع 6 أهداف للنجم السنغالى و4 أهداف للمهاجم البرازيلى.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 42 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتى صاحب الوصافة.

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