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تحذير خطير من "الناظر" للأمهات بشأن شعر أطفالهن

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الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية
الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية

إيمان هاني

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أكد الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، أن معظم الأطفال يكون شعرهم ضعيفا وخفيفا حتى سن 3 سنوات.

وأضاف "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن حلق شعر الأطفال "زيرو" حتى تزداد كثافته تخريف، و"كلام فاضي"، محذرًا الأمهات من قص شعر أطفالهم خوفًا من عدم نموه مرة أخرى.

وتابع "الناظر"، "المقولة المصرية الشهيرة الخاصة بحلق شعر الأطفال زيرو عشان يتقل، تضحك وغير صحيحة، وممكن ميطلعش تاني بسهولة"

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