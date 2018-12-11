على رأسهم عائلة "صالح".. تبادل 15 ألف أسير مع الحوثيين

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اليمن

الحوثيون

تبادل

عبد الله صالج

توصل وفد الحكومة اليمنية والحوثيون إلى اتفاق حول تبادل نحو 15 ألف أسير ومعتقل من الجانبين، حسب ما أفاد به مراسل "الحرة" الثلاثاء.

واتفق الجانبان على آلية لتنفيذ اتفاق التبادل، الذي سيشمل أفرادًا بعائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ومعتقلي الطائفة البهائية.

ويشمل الاتفاق نحو 8 آلاف من الأسرى موقوفين في سجون الحوثيين، وفق أرقام الوفد الحكومي.

ومن المرجح أن تتم عملية التبادل خلال أربعة أسابيع على أن تتم في اليومين المقبلين عملية تبادل رمزية لعدد قليل من الأسرى من خلال وساطات محلية.

وطالب وفد الحكومة المنية بأن يقدم الحوثيون ضمانات بعدم إعادة اعتقال من يطلق سراحهم في صنعاء خصوصًا من الصحفيين.

فيما أشار الحوثيون إلى أن سلطنة عمان ستقدم تسهيلات لوجستية لمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ عملية التبادل، في مطاري صنعاء وسيئون.

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