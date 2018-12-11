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عروسة وعروسة بالسترات الصفراء

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عريس وعروسة بالسترات الصفراء

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عروسة وعروسة بالسترات الصفراء
عروسة وعروسة بالسترات الصفراء

عبد القادر وحيد

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السترات الصفراء

محتجين

تفاجأ عدد من المحتجين فاق عددهم 200 شخص في بلدية تارب الفرنسية بوجود أول حالة زواج بين المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا لأصحاب السترات الصفراء منذ أسابيع.

وكان العريس التقى عروسه لأول مرة قبل أربعة أسابيع، قبل أن يقررا معًا تتويج علاقتهما بدخول القفص الذهبي، غير مهتمين بالاحتجاجات التي تشهدها بلادهما، سكاي نيوز.

وقدم الزوج ويدعى "شوشون"، عرض الزواج على حبيبته، طارحًا السؤال الشهير "هل تقبلين الزواج بي"، وجاء الجواب سريعًا من الزوجة "كوكو بيل أوي": "نعم أقبل"، وهو ما قابله المتواجدون بتصفيق حار.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدد من الصور التي توثق الاحتفالات التي رافقت طلب الزواج.

كما انتشرت صور الحبيبين بشكل كبير على المواقع الفرنسية والصفحات الاجتماعية، باعتبارهما أول عروسين من "السترات الصفراء".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد وجه خطابا أمس للشعب الفرنسي أنني أتحمل مسئوليتي في إثارة مشاعر الغضب لدي البعض.

وأضاف أن فرنسا تواجه حالة طوارئ اقتصاديًا واجتماعيًا، ويمكننا إيجاد حل للأزمة، وأن زيادة الحد الأدني للأجور سيكون بدءًا من العام القادم، منوهًا بأنه سيعمل علي إدخال حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقلّ رواتبهم عن 2000 يورو.

كما أكد أنه سيجري إصلاحات عميقة علي نظام الأجور والضرائب، وضرورة مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة.

يأتي هذا عقب إعلان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، عن الاعتزام عن تعليق زيادة الضرائب على الوقود.

يذكر أن انتفاضة (السترات الصفراء) فاجأت الرئيس إيمانويل ماكرون عندما تفجرت الأحداث يوم 17 نوفمبر الماضي، وهي تمثل تحديا هائلا أمام الرئيس البالغ من العمر 40 عاما، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها "منحازة للأغنياء".

وعاث المحتجون فسادا في أرقى الأحياء الباريسية ، وأحرقوا عشرات السيارات، ونهبوا متاجر، وحطموا نوافذ منازل فاخرة ومقاه في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ خمسين عاما.


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