قرض جديد لمصر من البنك الدولي.. هذه التفاصيل

11 ديسمبر 2018 - 12:50 م

كشفت وكالة "رويترز" الصادرة بالإنجليزية، عن تفاصيل حصول مصر على قرض بقيمة مليار دولار، من قبل البنك الدولي، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدعم الذي يأتي بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها البلاد، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يقف على قدميه من جديد.

وقال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إن "البنك الدولي يحث على إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص المصري من خلال تمويل جديد حجمه مليار دولار في إطار مرحلة ثانية من الدعم الذي يأتي بعد إصلاحات اقتصادية بدأت قبل عامين".

ويأتي هذا التمويل الذي تم توقيعه، الأحد الماضي، علاوة على ميزانية دعم قيمتها 3.15 مليار دولار قدمها البنك الدولي منذ 2015 مع تعويم مصر سعر صرف الجنيه وخفض الدعم ما أدى إلى تضخم كبير بدأ يخف فيما بعد.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع "رويترز" على هامش منتدى قطاع الأعمال بأفريقيا في مدينة شرم الشيخ: "هذا اقتصاد بدأ يقف الآن على قدميه بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية".

وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر منذ أن بدأت البلاد في تنفيذ برنامج إصلاحات أعده صندوق النقد الدولي في 2016 ولكن الاقتصاد ما زال هشًا، وينضم ما يقدر بنحو 700 ألف شخص لسوق العمل سنويًا فيما يعد أحد التحديات التي يهدف دعم البنك الدولي إلى معالجتها.

وأوضح "بلحاج" لـ"رويترز": "نخوض ما يمكن وصفه بأنه الجيل الثاني من الإصلاحات التي ستدفع بشكل حقيقي القطاع الخاص وترفع القيود عنه وتفتح مجالاً أكبر للقطاع الخاص وبالتالي على ما أظن تنقل الدولة من دور الفاعل إلى دور تصبح فيه عنصر تمكين".

وما زالت الدولة تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري بما في ذلك ثلاثة من أكبر البنوك في مصر إلى جانب قدر كبير من صناعة النفط وقطاع العقارات.

وتعتزم الحكومة بيع حصصها في شركات مملوكة للدولة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من تأجيل بيع مبدئي لخمس من 23 عملية بيع للعام المقبل بسبب ظروف السوق.

وبدوره، قال وزير المالية محمد معيط، يوم الأحد، إنه "يأمل إمكان بدء طرح بيع حصص في خمس شركات "في بداية 2019".

في المقابل، علق محللون ورجال أعمال، في هذا الشأن، إن "البيروقراطية الشديدة ما زالت تثقل كاهل الاقتصاد المصري كما أن انعدام الشفافية يردع المستثمرين".

وعقب "بلحاج" أن "تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين المنافسة أساسيان في حل مثل هذه المشكلات"، مضيفًا: "إذا أعطيت فرصة أكبر للقطاع الخاص فسيتغير الوضع في مرحلة ما، وبصراحة عندما تتكلم مع الحكومة هذه الأيام تشعر بوجود اعتقاد قوي بالاقتناع بذلك".

واختتم "بلحاج" قوله بأن "البنك الدولي ليس لديه تعهدات أخرى بتمويل جديد لمصر وما زال يتشاور مع الحكومة بشأن الدعم الذي يمكن تقديمه للتنمية الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء التي تشهد اشتباكات بين قوات الأمن المصرية والمتطرفين".