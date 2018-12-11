«اغتصاب» محامية خلف فندق شهير بالهرم

11 ديسمبر 2018 - 12:38 م

تعرضت محامية للاغتصاب على يد سائق توك توك و3 آخرين في منطقة نائية خلف فندق شهير في شارع الهرم.

وجاء في التحريات والتحقيقات أن المحامية كانت تستقل توك توك مع المتهم الرئيسي وقام بإعطائها كمية من الفشار والعصير بداخلها مخدر وقام بالاتصال بـ3 من أصدقائه واغتصبوها لمدة ساعة ونصف وتركوها في حالة إعياء وفروا هاربين.

وعقب ذلك توجهت إلى قسم شرطة الهرم وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وجاء بالمحضر أن سيدة في العقد الثالث من عمرها تعمل محامية كانت في زيارة لإحدى أصدقائها وعقب انتهاء الزيارة توجهت إلى الموقف واستقلت توك توك للذهاب إلى شقتها بمنطقة الهرم، وعقب ذلك تعرضت لواقعة اغتصاب على يد 4 أشخاص لمدة ساعة ونصف.

وذكرت تحريات المباحث وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أنه عقب تحرير محضر بأقوال المحامية، ناقشها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، وأدلت بأوصاف المتهمين، وعلى الفور تم إخطار اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بتفاصيل البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين، المشتبه فيهم.

وانطلقت مأمورية تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى الموقف، وبدأت القوات في فحص عدد من المشتبه فيهم، ومناقشة عدد من سائقي التوك توك حتى توصلت القوات إلى المتهم الرئيسي.

وتم استئذان النيابة العامة، لضبطه، وانطلقت مأمورية وألقى القبض عليه، واعترف على 3 آخرين، وألقت القوات القبض عليهم، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيقات رئيس نيابة الهرم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.