شاهد.. تصنيع غذاء العناكب داخل معمل التفريخ

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قال الدكتور أحمد الخواجة نجل عم صلاح صاحب حديقة حيوان "أفريكانو طلبة"، إنه يقوم بتوفير الغذاء الخاص بالعناكب وهو "وورم ميل" و"سوبر وورم"، حتى يكون هناك اكتفاء ذاتي ولا يضطر للشراء كمن الخارج بتكلفة إضافية.

وأضاف أنه عندما تكبر "سوبر ورم أي الدودة الكبيرة يقوم بفصلها في إناء صغير خاص بها ويتركها حتى تكون شرنقة التي تتحول بعد 15 يوما إلى خنفساء وهى التي تبيض الدود مرة أخرى، ويقوم بنقلها في مكان خاص بها به ما تحتاجه من غذاء ويكون أسفل الفناء شبكة لجمع بيض الدود منها.

وأكمل: "ابتدينا الأول بالعلم وبعدين الممارسة الكثير، خلتنا نعرف نتعامل ولما بنبعت الصور دي برة بيقولونا إزاي، إحنا أخدنا وقتا كبيرا جدًا علشان نعمل كدة".

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