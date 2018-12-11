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قريبًا.. الروبوتات تجري الولادات القيصرية

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عمرو محمد_متابعات

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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقريرًا أصدرته "لجنة مستقبل الجراحة"،  أفادت فيه، بأنه من المتوقع أن تصبح الروبوتات المتطورة المنفذ الرئيسي للولادات القيصرية، وقد لا تحتاج المستشفيات إلى أطباء أو جراحين.

وتابع التقرير: "المستشفى سيحتاج إلى عدد من المشرفين لمراقبة أداء الروبوتات أثناء العمليات القيصرية للوقوف على مدى كفاءتها، فضلاً عن الجراحات الأخرى".

ووفقًا للتقرير، فإن الروبوتات التي سينظم عملها مساعدو الرعاية الصحة في المستشفيات مثل الفنيين، من المتوقع أن تقوم بعمليات جراحية مهبلية، وعمليات في الأمعاء، والقلب والرئتين، وسيساعد هذا على تحسين تشخيص أمراض مثل السرطان قبل أن يفتك بالمريض.

ونتيجة لذلك، ستكون العمليات أصغر في الحجم أو تسببًا في الصدمات، حتى أن مساعدي الرعاية الصحية، الذين لا يحتاجون إلى أي مؤهلات دراسية رسمية للحصول على وظيفة، يمكن أن يتدربون على توظيف وإدارة الروبوتات أثناء الولادات القيصرية.

وأكد التقرير أن المختصين والجراحين سيبقون مسئولين عن العمليات، لكن قد لا يكونوا بحاجة دائمًا إلى أن يكونوا داخل غرفة العمليات، ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغيرات على كل نوع من أنواع العمليات، وذلك قد يحدث في غضون 5 سنوات.

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