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"البحوث الإسلامية" يرسل 3 آلاف و15 قافلة توعوية بالمحافظات

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مجمع البحوث الاسلامية
مجمع البحوث الاسلامية

وكالات- حنان حمدتو

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قال مجمع البحوث الإسلامية إنه وجه 3 آلاف و15 قافلة توعوية، استهدفت جميع شرائح وفئات المجتمع، وركزت بشكل أكبر على المناطق الأكثر احتياجًا، كالعشوائيات والمناطق الحدودية والنائية وذلك في إطار الجهود التوعوية التي نفذها خلال العام الجاري في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية.

وأوضح المجمع في تقرير صدر له بالأمس، أن القوافل استهدفت في برامجها الكثير من القضايا الحيوية التي تحتاج إليها المرحلة الراهنة، كقضية الحفاظ على الوطن ومقدراته، وتشجيع الناس على الإخلاص في العمل، وبذل المزيد من أجل زيادة الإنتاج، فضلاً عن قضايا مجتمعية أخرى، كإحياء القيم الأخلاقية في حياة الناس، ودعم مبادرات التعايش المشترك، والتركيز على المشتركات الإنسانية وبيان أثرها في التعايش السلمي بين الناس، حتى يعيش الجميع في أمن وسلام ولا يتركون الفرصة لبعض المغرضين لبث الفتن بين أبناء الوطن.

وأشار إلى أن أماكن القوافل تنوعت لتشمل جميع مناطق ومحافظات الجمهورية من قرى ونجوع ومراكز ومدن، حيث أطلق المجمع (1081) قافلة توعوية للمناطق الحدودية والنائية، والتي يوليها الأزهر الشريف اهتمام خاصا، نظرا لما تمثله هذه الأماكن من أهمية كبيرة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، نظرا لموقعها الجغرافي ومحاولة استهدافها فكريا من جانب جماعات العنف والإرهاب.

ولفت التقرير إلى أن المجمع لم يغفل المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى، فأطلق (156) قافلة توعوية شاملة لتلك المناطق، ضمن الخطة الدعوية للأزهر الشريف لإحياء القيم والأخلاق في حياة الناس، وبيان سماحة الإسلام ومراعاته لواقع الإنسان بشكل بسيط وميسر وبلغة واضحة وسهلة يفهمها الجميع وتحقق نتائج جيدة في منظومة التعايش السلمي في المجتمع.

كما وجه المجمع (936) قافلة توعوية إلى محافظات الوجه البحري،و (842) قافلة توعوية إلى محافظات الوجه القبلي، ضمن الخطة التوعوية الكبرى والتي تضم العديد من المحاور المهمة التي ترتبط بواقع الناس وتعالج المشكلات المجتمعية وتكثف من الجوانب التوعوية وتدعم جانب الانتماء للوطن.

وبين التقرير أنه من ناحية أخرى، حرص المجمع على توجيه حملات توعوية متنوعة تتوافق مع احتياجات المجتمع وخطة وجهود الدولة على كل المستويات، حيث أطلق المجمع (41) حملة توعوية خلال العام الجاري عقد خلالها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف 498 ألفًا و330 لقاء بالمدارس، والمعاهد، والجامعات، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، وقطاعات الأمن المركزي بالإضافة إلى المساجد.

وأوضح أن الحملات تنوعت لتشمل معالجة الكثير من القضايا المجتمعية، بالإضافة إلى الحملات التي تم إطلاقها توافقا مع بعض الأحداث الطارئة مثل حملات دعم الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، حق الشهيد، مكانة القدس وعروبتها وأهمية ما بها من مقدسات، القيم الأخلاقية ودورها في بناء الوطن، مكافحة الفساد، وخطر الشائعات، فضل العلم، و ظاهرة التحرش وكيفية معالجتها، المخدرات وخطرها، والدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر، وإرساء السلوك الوظيفي السليم، وأخلاق الحبيب .

 

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