  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:07 م
بحث متقدم
الاهلي

سجال بين «الحلفاوي» و«أديب» حول ترتيب الأهلي بالدوري

أرشيفية

فنانة ترتدى فستان زفاف بـ180 مليون جنيه

الرياضة

أول رد من وزير الرياضة على حل «اتحاد الكرة»

"إمبراطور السكّر".. فضيحة جديدة لملالي إيران

"إمبراطور السكّر".. فضيحة جديدة لملالي إيران

صورة الخبر

هل تبعد روسيا أمريكا عن عرش مبيعات الأسلحة؟

برشلونة

الموعد والقنوات الناقلة لموقعة برشلونة وتوتنهام

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

أول رد من "السترات الصفراء" على خطاب ماكرون

صلاح

اليوم.. "صلاح" ورفاقه فى مهمة صعبة أمام نابولي

مبعوث الفاتيكان يقرأ سورة مريم في مسجد

مبعوث الفاتيكان يقرأ سورة مريم في مسجد

محيي عيسي

أنتقد الإخوان فيتهموننى بسبب عدم تعييني محافظا

ممثل عربى يظهر "عاريًا" بعرض مسرحى فى قرطاج

الصفحة الأخيرة

صورة من العرض
صورة من العرض

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

سقوط عصابة المخدرات فى دمنهور

#

سقوط عصابة المخدرات في دمنهور

#

فيديو.. شاب يتحرش بفتاة بمنطقة هرم سيتى بأكتوبر

#

عرض أطفال مافيا "التسول" على الطب الشرعي

شهد مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" بالمسرح البلدى بالعاصمة التونسية أمس الإثنين، عرضا مسرحيا تحت عنوان "يا كبير"، ويظهر الممثل بطل العرض الذى يحمل الجنسية السورية، عاريًا، على خشبة المسرح ما أثار غضب الحاضرين وخرج معظم الجمهور تاركا العرض اعتراضًا على هذا المشهد.

وخلع الممثل السورى الذى يشارك فى المسرحية كل ملابسه، وظل عاريًا لمدة زمنية تخطت الـ30 دقيقة فى موقف اعتبره البعض "فضيحة" للمؤتمر، والمشهد العارى خلال العرض المسرحى، جعل العديد يحتجون ويغادرون القاعة.

العرض هو "سورى ألمانى"، حيث إن معظم أبطاله من سوريا، ومخرجه من ألمانيا، وتم التأكيد على أن العرض للكبار فقط ، وانطلقت الدورة الـ 20 لأيام قرطاج المسرحية السبت الماضى، فى شارع الحبيب بورقيبة بعرض موسيقى تراثى وعرض مسرحى بعنوان "ملحمة خضراء" السيرة الهلالية إلى جانب عرض لسيرك "باباروني".

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل: "مراتى مدمنة حشيش وبتسرق سجايرى"
» شاهد.. وصلة رقص لـ"ريهام سعيد" أعلى كوبرى قصر النيل
» التشكيل المتوقع لليفربول ونابولى الليلة
» ممثل عربى يظهر "عاريًا" بعرض مسرحى فى قرطاج
» البحرية الأمريكية تعلن وفاة 5 جنود من سلاح المشاة
» دعوى قضائية من رجل ضد زوجته.. والسبب صادم
» 8 مواجهات حاسمة في دوري أبطال أوروبا
» اكتشاف "مصنع كيماوى" بين المريخ والمشترى
» شاهد.. إطلالة ساحرة لـ"نرمين الفقى" بالأزرق
» طقس اليوم دافئ والصغرى تسجل 15 درجة
» نفوق أشهر كنغر في العالم "صاحب العضلات المذهلة"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال