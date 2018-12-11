الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول ونابولى

11 ديسمبر 2018 - 11:21 ص

تنطلق في تمام العاشرة من مساء اليوم مباراة فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر أمام نظيره نابولي الإيطالي، على ملعب ستاد آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.