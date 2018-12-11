حملات مرورية على الطرق السريعة

11 ديسمبر 2018 - 11:05 ص

شنت الأجهزة المرورية عدة حملات فى الجيزة لرصد كل المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 7450 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و2091 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 28 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 86 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42 دراجة بخارية وسيارة.