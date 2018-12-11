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اليوم.. محاكمة طارق النهرى فى حرق المجمع العلمي

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طارق النهرى
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تأجيل محاكمة طارق النهرى بأحداث مجلس الوزراء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، سماع دفاع الفنان طارق النهرى، و3 آخرين، اليوم، فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، غيابيًا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكامًا غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.

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