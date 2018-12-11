"إمبراطور السكّر".. فضيحة جديدة لملالي إيران

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الخارجية الامريكية

السكر

مكارم شيرازي

كشفت الولايات المتحدة على مدار اليومين الماضيين عن فضائح جديدة تتمثل في وقائع فساد للمرجعيات الإسلامية في إيران.

وفي عدة تغريدات للخارجية الأمريكية، كشفت كيف تحوّل القادة الإيرانيون، وأصبحوا أثرياء ومليارديرات عن طريق الفساد وعمليات نهب المال العام وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقالت الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إن آية الله" ناصر مكارم شيرازي"، تحول من مدرس في الحوزة الدينية إلى أحد أكبر الأثرياء بسبب استحواذه على واردات السكر في إيران.

وأضافت أن "اليوم العالمي لمكافحة الفساد يذكر الإيرانيين بأن حكومتهم مليئة بالمنافقين الفاسدين"، لافتة إلى أن آية الله العظمى مكارم شيرازي، سلطان السكّر، الذي جنى الملايين من خلال إغراق السوق بالسكر المستورد الباهظ الثمن، ما أدى إلى فصل المواطنين الإيرانيين من عملهم".

وكان مكارم شيرازي، الملقب بـ"سلطان السكر" لاحتكاره استيراد السكر مع تجار في البازار، قد حصل على أرباح تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، حيث ضغط على الحكومة الإيرانية لخفض الإعانات لمنتجي السكر المحليين في الوقت الذي يغمر السوق بالسكر المستورد الأكثر تكلفة.

وقد دخلت احتجاجات عمال مصانع "هفت تبه" لقصب السكر في مدينة السوس شمال إقليم الأحواز شهرها الثاني، بسبب عدم دفع رواتبهم لمدة 4 أشهر وطرد الكثير منهم .

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