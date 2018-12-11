سجال بين «الحلفاوي» و«أديب» حول ترتيب الأهلي بالدوري

11 ديسمبر 2018 - 11:00 ص

رد الفنان نبيل الحلفاوي على الإعلامي عمرو أديب فيما يتعلق بتغريدة نشرها الأول حول ترتيب النادي الأهلي والزمالك في جدول الدوري.

ونشر الحلفاوي تغريدة له بـ"تويتر" قال فيها: «ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الآن: الأهلي 6 الزمالك 1»، في مفارقة غريبة لمبارة الاهلي والزمالك الشهيرة التي انتهت بفوز الأحمر 6/1 في موسم 2002.

فيما رد "أديب" بقوله: "بحس يا قبطان إنك بتقضى الليل تفكر إزاي تفرحنا تانى يوم الصبح يا أخى عدوا سنة لإخوانكوا في الوطن".

قبل أن يداعبة "الحلفاوي" قائلًا: "لا والله يا عمورة.. ده أنا بلاقي التويتة فجأة وكأنها بتتكتب لوحدها".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز السادس في مسابقة الدوري العام، وله 4 مباريات مؤجلة، فيما يحتل النادي الزمالك المركز الأول.