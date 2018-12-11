فنانة ترتدى فستان زفاف بـ180 مليون جنيه

11 ديسمبر 2018 - 10:56 ص

ارتدت الفنانة نيكول سابا فستان زفاف مرصعا بالألماس بلغ تكلفته 10 ملايين دولار أى ما يوازى 180 مليون جنيه مصرى، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بدفيليه أزياء شتاء وخريف 2019، بأحد الفنادق فى القاهرة.

وجاء ذلك، خلال حفل كبير بحضور عدد من الفنانات، إذ عرض مصمم الأزياء الشهير أحدث تصميماته لعام 2019، في الديفيليه الخاص به الذي يقيمه بشكل سنوي.

وقال هانى البحيري، مصمم الفستان في إن "ثمنه بلغ 10 ملايين دولار، وأن الألماس من إنتاج شركة "Sarana " العالمية، وخامة الفستان إنتاج مصري بشكل كامل من شركة سالم للأقمشة، وأنه تم صنعها خصيصًا لتصميمات ملابس البحيري".