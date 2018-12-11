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"مدبولى" يفتتح المعرض الأفريقى للتجارة البينية

الحياة السياسية

مدبولى
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متابعات حنان حمدتو

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شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الثلاثاء فى افتتاح المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية، والذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجارى، بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

وقال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن هذا المعرض يعد الأول من نوعه فى أفريقيا حيث يرتكز على إستراتيجية تعزيز التجارة الأفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة فى التجارة الإقليمية، والسعى إلى بناء القدرات لتوسيع قدرات الإنتاج، كما يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يوفر فرص لتبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية حيث من المخطط إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة فى المعرض.

وأضاف أن المعرض يركز على عدد من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحه والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.

وأشار إلى أن المعرض سيتضمن تنظيم يوم وطنى لكل دولة لعرض إمكانياتها وثقافاتها ليكون بمثابة حالة وطنية للقارة، حيث ينقسم هذا اليوم لقسمين رئيسين وهما قسم للعروض الفنية والترفيهية والفنون الشعبية تعبر عن ثقافة كل بلد وقسم لعرض رؤية وزارات الدول المختلفة للفرص التجارية والاقتصادية والسياحية.

 

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