"إنبي" يرفض بيع هذا اللاعب لـ«القلعة الحمراء»

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المعرض الافريقى

رفض مسئولو نادى إنبي طلب نظرائهم فى الأهلى، الخاص بالتفريط فى حمدى فتحى نجم وسط الفريق البترولي، بعد استطلاع محمد فضل رأي إدارة النادى البترولى، إلا أنه وجد رفضًا قاطعًا للفكرة، نظرًا لصعوبة موقف إنبي فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، لدرجة أن الفريق أصبح مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وطلب مسئولو إنبي من إدارة النادى الأهلى إرجاء المفاوضات لنهاية الموسم، بعد تأكد البقاء فى الدوري العام، ومن ثم سيتم التفاوض فى وقتها حول رحيل اللاعب.

وجدد مسئولو الأهلى مفاوضاتهم فى الساعات الماضية لضم حمدى فتحى رغم مغالاة إنبى فى وقت سابق وبالتحديد مطلع الموسم الجارى، إلا أن الحاجة الفنية الملحة لتدعيم الوسط الأحمر جعلت مسئولي القلعة الحمراء يُعيدون فتح ملف ضمه، خاصة أن هناك ترحيبًا كبيرًا من اللاعب لارتداء القميص الأحمر.

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