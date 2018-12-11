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المشاط: 10% من الدخل المحلى العالمى من السياحة

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المشاط

وكالات- حنان حمدتو

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أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من قطاع السياحة أي ما يعادل 8.3 ترليون دولار.

وأضافت خلال كلمتها بالأمس فى ترأسها اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ21، أن مساهمة قطاع السياحة في التشغيل وخلق فرص عمل وصل إلى 300 مليون فرصة عمل، فيما تبلغ مساهمة القطاع في استثمار رأس المال العالمي إلى ما يقرب من 890 مليار دولار.

وتابعت المشاط، أن قطاع السياحة صناعة مؤثرة في اقتصاديات الدول لما له من أهمية التشابك مع الصناعات الأخرى، وهو ما يجعله من أهم القطاعات الرائدة في توفير فرص العمل، قائلة: "في كل فرصة عمل مباشرة يوفرها قطاع السياحة يقابلها 4 فرص عمل غير مباشرة".

ولفتت إلى أن السياحة المصرية استطاعت كما هي عادتها أن تسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح، مشيرة إلى أن القيادة السياسة في مصر تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة ايمانا منها باهميتها كركيزة أساسية للاقتصاد القومي.

وأضافت وزير السياحة أن السياحة العربية الوافدة إلى مصر زادت بنسبة 57% بين عام 2014 و2018 بمتوسط حوالي مليون سائح عربي، قائلة: "مصر بيت العرب وهي دائما تفتح ذراعيها لإشقائها ولا يمكن ان نغفل أهمية السياحة العربية بالنسبه لنا".

وأعربت وزير السياحة، في كلمتها أمام المجلس، عن ترحيب مصر بتولي رئاسة الاجتماع الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 21، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لدفع عجلة التنمية السياحية في المنطقة العربية بما يعود بالفائدة المرجوة للاقتصاد العربي وللشعوب العربية.

وأكدت المشاط، أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الوزاري العربي للسياحة تحت مظلة جامعة الدول العربية في العمل على تنمية حركة السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية.

 

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