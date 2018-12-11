  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:23 م
بحث متقدم
وزير الزراعة

وزير الزراعة يرد على النواب في طلب إحاطة: أنتم السبب

التنمر

«التنمر» داخل المدارس.. المعلمون ضحايا أم متهمون؟

دورى ابطال اوروبا

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%

ترامب

مستشار "ترامب": الإعلان عن "صفقة القرن" خلال شهرين

خاشقجي شخصية العام

"تايم" تختار "خاشقجي" ضمن شخصيات 2018

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية

بريطانيا: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة الاحتلال

105 قتلى حوادث الطرق خلال 4 أشهر .. تغليظ العقوبة لم يوقف النزيف

ارتفاع ضحايا حادث "الزقازيق" لـ 4 وفيات و22 مصابًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في الجولة الـ16 للبريميرليج

لإعلان حقوق الإنسان..

«البرادعي» ينشر صورة ويعلق: «الفوضى والمعاناة»

الحياة السياسية

البرادعي
البرادعي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"الديهي" يفتح النار مجددًا على "البرادعي" لهذا السبب

#

«البرادعي» ينشر صورة لجثمان «بوش» مع كلبه

#

صحفي تركي يكشف صورة ملفقة.. تعرف عليها؟

#

صورة محرجة لـ"غادة عبد الرازق" مع طبيبها

نشر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، لوحة للفنان العالمي بيكاسو التي يتسارع فيها الانسان مع أخيه الإنسان في ذكرى إعلان اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتساءل في تغريدة نشرها على حسابه الخاص بـ"تويتر" مصطحبًا معها الصورة قائلًا: "الحروب والعنف والفوضى والمعاناة! هل ما زالت تعبر عن واقع عالمنا اليوم؟".

وكان العالم يستذكر يوم العاشر من ديسمبر من كل عام، لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الإنسان في ديباجة واحدة وثلاثين مادة وذالك قبل 70 عامًا من الآن.

قبل أن ينشر في أخرى قائلًا: "إلى المدافعين فى كل مكان بشجاعة وإخلاص وتجرد عن حق الانسان فى الحياة والحريّة والمساواة والكرامة، تحية تقدير وإجلال لكم اليوم أعلم تضحيات الكثير منكم وما تواجهونه من معوقات وترويع، ولكن اعلموا أن بكم يتحرر الانسان وتزدهر الأوطان".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يُعلن نتائج الاجتماع التفصيلي لمباراة بطل إثيوبيا
» مصرع عامل وابنته في انهيار عقار بالإسكندرية
» الزمالك يلبي طلبين لطفل مريض بالسرطان
» الاحتلال يحاول منع سدنة "قبة الصخرة" من القيام بعملهم
» عامل يطعن زوجته بـ«سكين المطبخ»
» البرلمان العربي يدعو البرازيل والتشيك لعدم نقل سفارتيهما للقدس
» حبس المتهمين باغتصاب «محامية الهرم»
» إصابة شقيق «عهد التميمي» برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» شرطي يغتال مدير أمن ولاية «ريزة» التركية
» إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم
» هيفاء وهبى تخضع لجلسة تصوير بفستان قصير

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»