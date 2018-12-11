  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:12 م
بحث متقدم
عروسة وعروسة بالسترات الصفراء

عريس وعروسة بالسترات الصفراء

ترامب

CNN: "ترامب" قلق من الإطاحة به

محمود عباس

بالصور.. دعوات إسرائيلية لقتل الرئيس الفلسطيني

بوتن

وثيقة تكشف التاريخ السرى لـ"بوتين"

المغامسي: بن سلمان بينه وبين ربنا "سر"

المغامسي: بن سلمان بينه وبين ربنا "سر"

الاهلي

سجال بين «الحلفاوي» و«أديب» حول ترتيب الأهلي بالدوري

أرشيفية

فنانة ترتدى فستان زفاف بـ180 مليون جنيه

الرياضة

أول رد من وزير الرياضة على حل «اتحاد الكرة»

"إمبراطور السكّر".. فضيحة جديدة لملالي إيران

"إمبراطور السكّر".. فضيحة جديدة لملالي إيران

صورة الخبر

هل تبعد روسيا أمريكا عن عرش مبيعات الأسلحة؟

اقتصادي: استقرار سعر السيارات بعد تطبيق صفر الجمارك

مال وأعمال

خالد الشافعي
خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

اقتصادى: صناعة السيارات فى خطر مع تطبيق صفر جمارك

#

هنا شيحة: لهذه الأسباب حذفت شقيقتي حلا صورها دون حجاب

#

أبل تحذف تطبيقًا شهيرًا بسبب تجسسه على المستخدمين

#

مفاجأة سارة من الرئيس للفائزين بالوحدات السكنية

توقع خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، استقرار أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة رغم خفض الجمارك على السيارات الأوروبية إلى صفر مطلع العام المقبل، معللا ذلك بقوله إن خفض الجمارك ليس جديد ويتم منذ عدة سنوات بواقع 10 % فى العام ورغم ذلك الأسعار فى ارتفاع.

وأضاف ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أنه لابد أن تبحث الحكومة ملف دعم صناعة السيارات فى مصر، مشيرًا إلى غياب رؤية وزارة الصناعة والتجارة فيما يخص إستراتيجية صناعة السيارات في مصر حتى تضعها أمام المستثمر، وعلينا الاستفادة من تجارب الدول التي دخلت عالم صناعة السيارات، مثل المغرب والجزائر والهند وتركيا، فدولة مثل المغرب كي تستقطب شركة "رينو" على أراضيها قدمت لها دعمًا نقديًا يقدر بـ30%.

وتابع "الشافعي" قائلا إن التأخر في إقرار قانون ينظم صناعة السيارات، أضاع على الدولة ملايين الدولارات حتى الآن، كان يمكن الاستفادة منها إذا كانت هناك رؤية واضحة، هل الدولة تريد تصنيع السيارات أم تصنيع المكونات المغذية؟، لأن عدم وضوح الرؤية دفع العديد من المستثمرين للإحجام عن ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى المخاطر التي تواجهها صناعة السيارات في مصر فى ظل غياب قانون منظم لذلك وعدم وضوح الرؤية حول استراتيجية السيارات وهو أفسح المجال أمام دول الجوار مثل المغرب وجنوب أفريقيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية فى قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تحدد رؤيتها، بشأن صناعة السيارات، هل ستتجه للتصنيع، أم التجارة أو التداول، لا نستطيع الاستمرار في المنافسة بدون إصدار قوانين جديدة.

وطالب "الشافعي" الحكومة بدعم القطاع الخاص بالحوافز والقوانين من أجل تصنيع احتياجات مصر محليا والاستفادة من توطين الصناعات الحيوية، مضيفا أن صناعة السيارات لا تقوم من نفسها، ولكن الحكومة تساعد وتقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين وتبدي رغبتها في دعمه بقوانين مشجعة تخلق مناخا جيدا لتطوير الصناعات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع شخصين فى انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية
» قريبًا.. الروبوتات تجري الولادات القيصرية
» اليوم.. طلاب فرنسا يحتشدون للتظاهر ضد «ماكرون»
» عامل: "مراتى مدمنة حشيش وبتسرق سجايرى"
» شاهد.. وصلة رقص لـ"ريهام سعيد" أعلى كوبرى قصر النيل
» التشكيل المتوقع لليفربول ونابولى الليلة
» ممثل عربى يظهر "عاريًا" بعرض مسرحى فى قرطاج
» البحرية الأمريكية تعلن وفاة 5 جنود من سلاح المشاة
» دعوى قضائية من رجل ضد زوجته.. والسبب صادم
» 8 مواجهات حاسمة في دوري أبطال أوروبا
» اكتشاف "مصنع كيماوى" بين المريخ والمشترى

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال