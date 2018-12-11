شاهد.. معرض التجارة الأفريقية البينية بسفارة إندونيسيا

11 ديسمبر 2018 - 10:17 ص

عقدت سفارة جمهورية إندونيسيا مؤتمرا صحفيا لمعرض التجارة الأفريقية البينية المقام بالقاهرة بحضور السفير حلمي فوزي سفير جمهورية إندونيسيا بمصر وريكي عضو البرلمان الإندونيسي ومستشار رئيس جمهورية إندونيسيا.

رحب السفير حلمي فوزي بالحاضرين من الصحفيين والشركات الإندونيسية الذي جاءوا لحضور مؤتمر أفريقيا للتجارة البينية وقال إن إندونيسيا مشاركة بشكل كبير في المؤتمر فالشركات المشاركة في الـIATF منتجاتها متنوعة فنجد شركات سياحية وشركات للمنتجات الغذائية وزيت النخيل وشركات للقهوة وشركات لصناعة المركبات الدفاعية

وأضاف أن إندونيسيا كانت مشاركة بمعرض TEDX معرض السلاح المصري والشركة المشاركة بالعرض سوف تشارك أيضًا بالمؤتمر التجاري الأفريقي.

وقال إن هناك تبادلا دائما بين مصر وإندونيسيا حيث كانت مصر مشاركة في مؤتمر TRADE XPO في أكتوبر الماضي بإندونيسيا بـ75 شركة مصرية.

وكما قال أنه يقدر مبادرة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والاتحاد الأفريقي لعقدهم واستضافتهم هذا المعرض وعقد الصفقات التجارية الأفريقية وسيشارك في المعرض 3 شركات مملوكة للحكومة الإندونيسية و 13 شركة قطاع خاص من بينهم البنك الإندونيسي للصادرات الذي سيدعم بدوره التمويل ويواجه أي عقوبات ستواجه الشركات.

جدير بالذكر أن هذا المعرض الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر ويعقد في الفترة ما بين 11 إلى 17 ديسمبر 2018 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.