أول رد من "السترات الصفراء" على خطاب ماكرون

11 ديسمبر 2018 - 10:09 ص

في أول رد لحركة «السترات الصفراء»، على خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن الإصلاح الاقتصادي، أعلنت الحركة التى تقود المظاهرات الفرنسية، إنها ترى أن الخطاب غير مقنع.

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكدت الحركة، اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى حتى تلبية مطالبها الواردة في قائمة تضم 40 مطلبا تم إرسالها في وقت سابق إلى وسائل الإعلام المحلية. يأتي هذا فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس انعكاسات وعود ماكرون على الميزانية الفرنسية، والتي أطلقها لامتصاص غضب «السترات الصفراء» على ميزانية البلاد بعناية.

وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في ستراسبورج، حيث يعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة: «نتابع عن كثب الإجراءات الجديدة المحتملة التي جرى الإعلان عنها، لكن لا يمكننا التعليق عليها قبل أن يتم الإعلان عنها بطريقة صحيحة وبالتفصيل»، وأضاف: «لطالما كان موقف المفوضية الأوروبية واحدًا في هذا الصدد، أي إنفاق من خارج الموازنة الوطنية يجب أن يتم تمويله من وفر أو تقشف».

ماكرون وخطاب التراجع

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الاثنين، في خطاب موجه للشعب الفرنسي، سلسلة من الإجراءات التى ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين، في محاولة منه لاحتواء وحل الأزمة التي نتجت من احتجاجات «السترات الصفراء».

ووعد ماكرون بسلسلة إجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية، وتقضي برفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل أرباب العمل أي كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية اعتبارا من 2019، وإلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا.

وأقر ماكرون بمسؤوليته في إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين، لكنه قال إن العنف والشغب لا يمكن أن يبررا، موضحا أن بلاده تعيش حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية.

خطاب ماكرون جاء كخطوة مفاجئة بعد 3 أسابيع من مظاهرات واحتجاجات فرنسا الدامية، على خلفية اعتزام الحكومة زيادة الضريبة المفروضة على المحروقات، والتي تخللتها أعمال شغب، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والخيول في وجه المحتجين الذين رشقوها بالمقذوفات، وأحرقوا سيارات ونهبوا متاجر، إذ قالت سلسلة متاجر برينتان التي أغلقت فرعها الرئيسي في باريس، السبت، أحد أزحم أيام العام قبيل عيد الميلاد إنها شهدت تراجعا في المبيعات بما بين 25 و30% بسبب الاحتجاجات.

وأدت الاحتجاجات إلى سقوط قتيلين وجرحى واعتقال المئات، وتراجعت الحكومة مؤخرا عن الزيادة الضريبية لكن الخطوة لم تنجح في احتواء الغضب وعاد المتظاهرون إلى الشارع.

هذا ما يريده أصحاب «السترات الصفراء»

وفي وقت سابق، أعلنت حركة «السترات الصفراء»، في بيان تم إرساله إلى وسائل الإعلام، قائمة تضم 40 مطلبا هى المطالب التى لم تزل تتمسك بها الحركة حتى بعدما أعلنه ماكرون في خطابه من إجراءات، حيث كان أعضاء الحركة يرغبون في تقديمها إلى الحكومة.

وتتمثل تلك المطالب في النظر في قضايا عدة كالإسكان، والضرائب، والصحة، والتعليم، والمالية العامة.

وكان الطلب الرئيسي للحركة يتمثل في وقف ارتفاع الضرائب على الوقود، لكن سقف المطالب ارتفع مع اتساع رقعة الاحتجاجات.

ويتمثل الهدف الأساسي للحركة الاحتجاجية في مسألة واحدة وهي وقف ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وفقا لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، التي نقلت عن الحركة بيانًا جاء فيه: «نريد أن نعرف إلى أين تذهب الضرائب وأين يتم استخدامها؟ ونطلب تنظيم مؤتمر وطني اجتماعي ومناقشات إقليمية حول الأراضي والتنقل، وتنظيم استفتاءات بشكل منتظم حول المسائل الاجتماعية والمجتمعية في البلاد واعتماد التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية من أجل تمثيل برلماني أفضل للسكان».

وأضاف البيان: «على المدى القريب، طالبت الحركة بتجميد رفع الضرائب على الوقود وإلغاء الضوابط الفنية والتقنية على السيارات».

وتابع البيان: «نريد التوصل إلى اتفاق سريع حتى يعود اقتصاد البلد إلى حالة جيدة قبل احتفالات أعياد الميلاد».