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التشكيل المتوقع لبرشلونة وتوتنهام في لقاء اليوم

الرياضة

برشلونة وتوتنهام
توتنهام وبرشلون - أرشيفية

محمد الخرو

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يدخل فريق برشلونة مباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا، المقرر انطلاقها في تمام العاشرة مساء في حالة معنوية مرتفعة للغاية بعد ضمانه التأهل رسميًا لدور الـ16 من البطولة، كما ضمن التأهل على رأس مجموعته، بعد تعثر فريق إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الماضية أمام توتنهام الإنجليزي.

ولا شك أن طموحات برشلونة لا تقتصر فقط على مجرد التأهل كمتصدر لمجموعته، بل يطمح إلى التتويج باللقب الغالي في نهاية المطاف، خصوصًا أن الفريق الكتالوني لم يعرف طعم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة اللقاء بقيادة فالفيردي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه- صامويل أومتيتي- جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس- إيفان راكيتيتش- أرتورو فيدال

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو- ليونيل ميسي- لويس سواريز

بينما يدخل فريق توتنهام مواجهة برشلونة ولا سبيل أمامه سوى الفوز إذا أراد التأهل إلى دور الـ16، خصوصًا أن ملاحقه إنتر ميلان سيواجه فريقًا أقل منه في الطموح بالجولة الأخيرة أمام آيندهوفن الهولندي.

 من المتوقع أن يدخل توتنهام بقيادة بوكيتينو اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كيران تريبير- توبي ألدرفايِرليد- يان فيرتونجن- بن ديفيس

خط الوسط: إيريك داير- موسى ديمبيلي- ديلي آلي- كريستيان إريكسن

خط الهجوم: سون هيونج مين- هاري كين


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