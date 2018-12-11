تطورات جديدة فى تعاقد الأهلي مع "بروس"

11 ديسمبر 2018 - 10:03 ص

في تطور سريع للأحداث داخل القلعة الحمراء، تراجع النادي الأهلي عن التعاقد مع المدير الفني الإنجليزي ستيف بروس، حيث تم الاتصال به وهو علي "سلم الطائرة" قادمة من لندن لإنهاء التفاوض معه بالقاهرة من قبل مسئولي النادي الأهلي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في برنامجة الإذاعي على قناة أون سبوت، صباح اليوم، إن الأهلي يفضل الإبقاء علي محمد يوسف مديرًا فنيًا لمدة قد تطول، نظرًا لما يقدمه من نتائج طيبة علي المستوى المحلي قبل أن يخوض بطولة أفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة.

وأكد شوبير أن الأهلي أبلغ "بروس" بوجود خلافات داخل مجلس الإدارة حول التعاقد معه ولا بد أن تحسم الأمور قبل الرجوع إليه مرة أخرى.

جدير بالذكر أن مسئولي النادي الأهلى قد تواصلوا مع الإنجليزي ستيف بروس لاعب مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني السابق لناديي أستون فيلا وهال سيتي، لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، بعدما تم إسناد المهمة لمحمد يوسف المدير الفنى الحالى للفريق.