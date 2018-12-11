الموعد والقنوات الناقلة لموقعة برشلونة وتوتنهام

11 ديسمبر 2018 - 09:59 ص

يلتقي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء فريق برشلونة الإسباني مع نظيره توتنهام الإنجليزي على ملعب استاد كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ستكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيرًا سوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.