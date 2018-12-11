  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:13 م
بحث متقدم
عروسة وعروسة بالسترات الصفراء

عريس وعروسة بالسترات الصفراء

ترامب

CNN: "ترامب" قلق من الإطاحة به

محمود عباس

بالصور.. دعوات إسرائيلية لقتل الرئيس الفلسطيني

بوتن

وثيقة تكشف التاريخ السرى لـ"بوتين"

المغامسي: بن سلمان بينه وبين ربنا "سر"

المغامسي: بن سلمان بينه وبين ربنا "سر"

الاهلي

سجال بين «الحلفاوي» و«أديب» حول ترتيب الأهلي بالدوري

أرشيفية

فنانة ترتدى فستان زفاف بـ180 مليون جنيه

الرياضة

أول رد من وزير الرياضة على حل «اتحاد الكرة»

"إمبراطور السكّر".. فضيحة جديدة لملالي إيران

"إمبراطور السكّر".. فضيحة جديدة لملالي إيران

صورة الخبر

هل تبعد روسيا أمريكا عن عرش مبيعات الأسلحة؟

تأخر 3 رحلات عن الإقلاع بمطار القاهرة بسبب أعمال صيانة

آخر الأخبار

مطارالقاهرة
مطارالقاهرة

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تأخر 4 رحلات جوية عن الإقلاع بمطار القاهرة

#

تأخر 9 رحلات جوية عن الإقلاع لصيانة فى التشغيل

#

9 رحلات تأخرت عن الإقلاع بمطار القاهرة بسبب أعمال صيانة

#

تأخر 4 رحلات دولية عن الإقلاع بمطار القاهرة

تأخرت 3 رحلات جوية دولية عن الإقلاع صباح اليوم الثلاثاء  من مطار القاهرة، حيث كان مقررًا لها التحرك فى ساعات ما بعد الفجر الأولى وبسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل حدثت تغير فى برامج الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتى شركة نسما للطيران 182 المتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 120 المتجهة إلى تبوك بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن، ورحلة شركة العربية للطيران رقم 9621 والمتجهة إلى الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع شخصين فى انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية
» قريبًا.. الروبوتات تجري الولادات القيصرية
» اليوم.. طلاب فرنسا يحتشدون للتظاهر ضد «ماكرون»
» عامل: "مراتى مدمنة حشيش وبتسرق سجايرى"
» شاهد.. وصلة رقص لـ"ريهام سعيد" أعلى كوبرى قصر النيل
» التشكيل المتوقع لليفربول ونابولى الليلة
» ممثل عربى يظهر "عاريًا" بعرض مسرحى فى قرطاج
» البحرية الأمريكية تعلن وفاة 5 جنود من سلاح المشاة
» دعوى قضائية من رجل ضد زوجته.. والسبب صادم
» 8 مواجهات حاسمة في دوري أبطال أوروبا
» اكتشاف "مصنع كيماوى" بين المريخ والمشترى

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال