"الحكومة" تجتمع مع شركة فرنسية لإقامة مراكز لوجستية

11 ديسمبر 2018 - 09:52 ص

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان مع وفد شركة رانجيس الفرنسية لبحث خطط الشركة للاستثمار في مصر بمجال إنشاء وإدارة المراكز اللوجستية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال مدبولى إن هذه الشراكة لها أهميتها لإنشاء مراكز لوجستية في مصر لما سيكون لها من فوائد كبيرة في تقليل أسعار السلع، خاصة من خلال تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية والإدارة الجيدة لمخزون تلك السلع، كما أن هناك مواقع مقترحة لإنشاء هذه المراكز، والحكومة تسعى للتعاون مع الشركة الفرنسية، ليس فقط في مدينتي العبور والسادس من أكتوبر بل في أماكن أخرى إضافية، للاستفادة من القدرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ممثلي شركة “رانجيس” سيعقدون اجتماعًا اليوم مع وزير الزراعة لمناقشة تفاصيل الاستثمار في أسواق الخضر والفاكهة وغيرها، لافتًا إلى أن الشركة الفرنسية تعد أكبر شركة تجارة جملة في أوروبا، وتغطي 25% من إجمالي الطلب في فرنسا، حيث تبلغ مساحة المراكز اللوجستية التي تديرها الشركة 600 فدان.

وأضاف: "نجهز لتوقيع مذكرتي تفاهم مع شركة “رانجيس”، تتعلق بإيفاد بعثة دعم فني لمدة 6 أشهر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم خدمة الدعم الفني في مجال أسواق الخضراوات والفاكهة وإعداد دراسة حول الإمكانات المتاحة في مصر والوضع الذي نتطلع للوصول إليه.

ورحب المصيلحي بما أبدته الشركة من استعداد للمشاركة في إدارة أسواق الجملة في مصر من خلال ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال.

وأكد بينويت جاستير، مدير المشروعات بالشركة الفرنسية، أهمية السوق المصرية على خريطة استثمارات الشركة المقبلة في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الشركة تأمل في إنشاء شراكة طويلة الأمد مع مصر في مجال إنشاء وإدارة أسواق الجملة.

أما ممثل الوكالة الفرنسية، فأعرب عن ترحيبه بالتعاون الفني مع الشركة في مشروعات مقبلة في مصر، وأن يتم تطوير التعاون في أسرع وقت لينتقل من مرحلة الدعم الفني إلى مرحلة إنشاء المشروعات وإدارتها.