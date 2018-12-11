» 8 مواجهات حاسمة في دوري أبطال أوروبا

وكالات- الدويني فولي
سيسدل الستار اليوم الثلاثاء على منافسات أربع مجموعات من الدور الأول (المجموعات) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وستقام 8 مباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من التشامبيونز ليغ.
وفيما يلي جدول مباريات اليوم الثلاثاء:
المجموعة الأولى:
شالكه (ألمانيا) - لوكوموتيف موسكو (روسيا)
غلطة سراي (تركيا) - بورتو (البرتغال)
المجموعة الثانية:
ليفربول (إنجلترا) - نابولي (إيطاليا)
تسرفينا زفيزدا (صربيا) - باريس سان جيرمان (فرنسا).
المجموعة الثالثة:
برشلونة (إسبانيا) - توتنهام هوتسبير (إنجلترا)
إنتر ميلان (إيطاليا) - آيندهوفن (هولندا)
المجموعة الرابعة:
كلوب بروج (بلجيكا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
موناكو (فرنسا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
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