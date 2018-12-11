اليوم.. "صلاح" ورفاقه فى مهمة صعبة أمام نابولي

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يلتقي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة، مع نظيرة نابولي الإيطالي علي ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة.

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا عريضًا على بورنموث برباعية نظيفة السبت الماضي ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 42 نقطة، فيما يسعى محمد صلاح لاستعادة بريقه الأوروبي بعد التوهج المحلي، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك بورنموث ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف متساويًا مع أوباميانج لاعب أرسنال.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، لحجز مقعده في دور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان التي ستقام في نفس التوقيت بينما يكفي نابولي الحصول على نقطة التعادل للتأهل.

ليفربول يمكن أيضًا أن يتأهل بالفوز على نابولى بأى نتيجة فى حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، وقد يودع محمد صلاح ورفاقه كل المسابقات الأوروبية الموسم الحالي مبكرًا،  حال الخسارة أمام نابولى وفوز النجم الأحمر على باريس سان جيرمان، حيث سيتراجع ليفربول إلى المركز الرابع والأخير، ليودع مسابقتى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى "اليوروباليج".

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