» دعوى قضائية من رجل ضد زوجته.. والسبب صادم

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رفع نور الدين الحفني، عامل، ومقيم بمركز الوقف في قنا، دعوى قضائية، ضد زوجته يتهمها بمخالفة القانون وإجراء عملية الختان لنجلتيه، قائلاً: "تأكدت من رجال دين أن عملية الختان محرمة ومجرمة".

وأضاف "الحفنى" في مداخلة لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبد الحميد على قناة "تن": "أنا رافض مبدأ الختان، وأنا عملت 12 عامًا في السعودية، وسألت الكثير من رجال الدين، وقالوا إن العملية دي لا تحدث إلا في مصر والسودان".

وتابع: "القضية تأجلت لـ24 ديسمبر ومستمر فيها، ولازم أجيب حق عيالي، وتوقع العقوبات القانونية على الأم، الأطباء قالوا إن الختان يسبب أضرارًا نفسية وجسدية كبيرة على الفتيات، وعندما أخبرتني زوجتي بأنها ستقوم بختان ابنتي رفضت وحذرتها من ذلك، ولكنها قامت بختانهما، لذلك رفعت قضية عليها لعقابها".


 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=LVLntrufT24

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