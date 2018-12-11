"التعليم" ترد على إلقاء طالب من أعلى مدرسة بقليوب

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رد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، على الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، لطلبة بمدرسة قليوب الصناعية وهم يهددون زميلهم بإلقائه من الدور الثالث.

وقال  "مجاهد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي فضائية "الحدث اليوم"، إن هذه الصورة قديمة حدثت يوم 15 نوفمبر عام 2015.

وأضاف "مجاهد"، أنه يبدو أن "فيس بوك" قام بتذكرة الشخص الذي قام بنشر الصورة أول مرة، فقام بإعادة نشرها مرة أخرى، لافتا إلى أن هذه الواقعة حقيقية وتم تغيير مدير المدرسة حينها.



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