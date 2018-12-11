  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:13 م
بحث متقدم
عروسة وعروسة بالسترات الصفراء

عريس وعروسة بالسترات الصفراء

ترامب

CNN: "ترامب" قلق من الإطاحة به

محمود عباس

بالصور.. دعوات إسرائيلية لقتل الرئيس الفلسطيني

بوتن

وثيقة تكشف التاريخ السرى لـ"بوتين"

المغامسي: بن سلمان بينه وبين ربنا "سر"

المغامسي: بن سلمان بينه وبين ربنا "سر"

الاهلي

سجال بين «الحلفاوي» و«أديب» حول ترتيب الأهلي بالدوري

أرشيفية

فنانة ترتدى فستان زفاف بـ180 مليون جنيه

الرياضة

أول رد من وزير الرياضة على حل «اتحاد الكرة»

"إمبراطور السكّر".. فضيحة جديدة لملالي إيران

"إمبراطور السكّر".. فضيحة جديدة لملالي إيران

صورة الخبر

هل تبعد روسيا أمريكا عن عرش مبيعات الأسلحة؟

أسعار الدولار في البنوك اليوم

مال وأعمال

الدولار
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تراجع أسعار الدولار في ثاني ايام عيد الأضحى

#

تعرف على أسعار الدولار اليوم

#

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

#

سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر.

سجل الدولار 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع وذلك طبقًا لأحدث التطبيقات الصادرة عن البنك المركزى المصري.

مصرف أبوظبي

17.89 جنيه

البنك الأهلى المصري

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

بنك كريدى أجريكول

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

البنك التجارى الدولى

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع شخصين فى انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية
» قريبًا.. الروبوتات تجري الولادات القيصرية
» اليوم.. طلاب فرنسا يحتشدون للتظاهر ضد «ماكرون»
» عامل: "مراتى مدمنة حشيش وبتسرق سجايرى"
» شاهد.. وصلة رقص لـ"ريهام سعيد" أعلى كوبرى قصر النيل
» التشكيل المتوقع لليفربول ونابولى الليلة
» ممثل عربى يظهر "عاريًا" بعرض مسرحى فى قرطاج
» البحرية الأمريكية تعلن وفاة 5 جنود من سلاح المشاة
» دعوى قضائية من رجل ضد زوجته.. والسبب صادم
» 8 مواجهات حاسمة في دوري أبطال أوروبا
» اكتشاف "مصنع كيماوى" بين المريخ والمشترى

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال