وأعلن كريس بارنز، صاحب مركز "ملاذ الكنغر" لحماية وتربية حيوانات التي تعيش أساسا في أستراليا، أن "روجر" قد توفي بسبب تقدمه في العمر، بعدما بلغ 12 عاما.

وكان طول روجر يبلغ مترين عندما يقف على قدميه، وقال بارنز أنه "عاش حياة طويلة وجميلة وكان محبوبا ومحترما من بقية الحيوانات الأخرى".

وحقق روجر الذي كان يستعرض عضلاته الكبيرة كلما زاره البشر، شهرة كبيرة بين زواره، كما كان يقوم بعروض لإظهار قوته مثل تحطيم أوانٍ معدنيه بحوافره.

وكان بارنز قد أنقذ روجر عندما عثر عليه في جيب أمه النافقة في البرية، ليحضره إلى مركزه الخاص حيث أصبح حيوانا مشهورا.

يذكر أن معدل أعمار الحيوان المعروف بجرابه، يبلغ 10 أعوام تقريبا.