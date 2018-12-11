جدو: ستيف بروس دربني .. وهذه مميزاته التي ستفيد الأهلي

11 ديسمبر 2018 - 06:14 ص

كشف محمد ناجي "جدو" - مهاجم الأهلي السابق - أسرارا عن الخطة التدريبية التي يعتمدها ستيف بروس المرشح لتدريب الأهلي .



وقال "جدو" ، عبر حسابه على تويتر: "بروس شخصية قوية، وتعامل مع لاعبين مصريين مختلفين في الشخصية، فالطبع يعرف الكثير عنهم".

وأضاف "جدو" ردًا على أحد متابعيه: "كوّن انطباعًا كاملا عن اللاعبين المصريين وكيفية التعامل معهم، فبالتالي تلك المشكلة ستكون سهلة بالنسبة له".

وأكمل: "فنيًا، يعتبر بروس مثل المدربين الإنجليز، فهو ليس مدربًا إنما مدير فني، ويكون هناك مدربين يعملون بشكل أكبر مع اللاعبين تحت إشرافه".

وعن طريقة لعب صاحب الـ58 عامًا، أكد جدو: "يلعب بطريقة (4-3-3)، أما أمام الفرق القويه فيعتمد على ثلاثة لاعبين في خط الدفاع".

وأتم جدو قائلا: "مدرب أسلوبه هجومي، يحب اللاعبين القوية بدنيًا، خاصةً مع المهاجمين، مثل ميدو وعمرو زكي، وصعد معنا من تشامبيونشيب وكان الدوري قويًا جدًا".

ولعب "جدو" تحت قيادة بروس عام 2012 مع فريق "هال سيتي".