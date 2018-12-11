بوتين وميركل يبحثان هذه الملفات الهامة

11 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين"، دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحادث في مضيق كيرتش والأمن الاستراتيجي والملف السوري.



وجاء في بيان للكرملين وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن المستشارة الألمانية أجرت اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي، مضيفًا : أنه تم مناقشة الوضع الناشئ عن انتهاك السفن الأوكرانية للحدود الروسية يوم 25 نوفمبر الماضي.



وذكر البيان: أنه تم التعبير عن الاهتمام المشترك بعدم السماح بتصعيد التوتر في مياه بحر آزوف والبحر الأسود، وتسوية المشاكل التي أسفرت عنها الأعمال الاستفزازية للسلطات الأوكرانية.

