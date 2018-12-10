إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

10 ديسمبر 2018 - 11:30 م

نجحت سلطات مدينة مونشنجلادباخ بغرب ألمانيا، يوم الاثنين، في إبطال مفعول قنبلة قديمة تعود للحرب العالمية الثانية.



وقال متحدث باسم المدينة، إن عملية الإجلاء التي تمت بمشاركة 600 شخص لتأمين إبطال القنبلة التي تزن 250 كيلو جراما تمت وفق الخطة.



وأوضح أنه تم السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم من وسط المدينة والبالغ عددهم 12500 شخص، بالعودة إلى منازلهم.

