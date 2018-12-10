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"الوزراء" تكشف حقيقة عقد امتحانات الابتدائي شفويا

الحياة السياسية

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي
وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

المصريون ووكالات

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أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما انتشر بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثاني حتى الخامس الابتدائي شفوياً هذا العام.
وبين المركز الإعلامي، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة عدم صحة عقد الامتحانات للطلاب من الصف الثاني حتى الخامس الابتدائي شفوياً هذا العام، وأنه لا يوجد أي تغيير بشأن شكل وأسلوب الامتحانات بالنسبة لطلاب هذه المراحل التعليمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موعد الامتحانات.
وأوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وشددت على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين أجهزة هواتف محمولة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية ، وأنه للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

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