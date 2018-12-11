"الوزراء" يكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود بداية العام

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"الوزراء" يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار بنزين 95 مع بداية العام الجديد نافيا الأمر جملة وتفصيلا، ومؤكدًا أن الشائعات الكاذبة والمغرضة هدفها إثارة الرأي العام.
وأكد متحدث «الوزراء»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إنه لا صحة لتحريك الأسعار في بداية عام 2019، معقبًا: «الحكومة والقيادة السياسة الحالية شفافة، وتعلن الزيادة على الرأي العام بكل وضوح، وسبق وتم نفى هذا الخبر أكثر من مرة».
ودعا مستخدمي «السوشيال ميديا» بعدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة وترويجها، دون التأكد من المصدر الرئيسي لها، مؤكدًا على جهود وزارة الداخلية، ومباحث الإنترنت في ضبط مروجي الشائعات، وتحقيق نجاحات سابقة يشهد لها.
وأضاف أن «بعض المستخدمين يقومون بترويج الشائعات بحسن نية، والأخبار السلبية تلقى رواجًا كبيرًا، لابد من تغليظ العقوبة على مروجي الشائعات الكاذبة على السوشيال ميديا».


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