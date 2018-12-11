الكشف عن كارثة جديدة بشأن "سندوتشات الكبدة"

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن رخص سعر ساندوتش الكبدة مؤشر لعدم صلاحية تلك اللحوم.

وأوضح "منصور" في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن سندوتشات الكبدة تتكون من كيلو كبدة عليه 12 كيلو بصل، مضيفًا: "نحن لا نأكل كبدة ولكن سندوتشات بصل متشوح عليها كبدة".

وأوضح "منصور" في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن سندوتشات الكبدة تتكون من كيلو كبدة عليه 12 كيلو بصل، مضيفًا: "نحن لا نأكل كبدة ولكن سندوتشات بصل متشوح عليها كبدة".