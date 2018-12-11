الكشف عن كارثة جديدة بشأن "سندوتشات الكبدة"

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن رخص سعر ساندوتش الكبدة مؤشر لعدم صلاحية تلك اللحوم.
وأوضح "منصور" في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن سندوتشات الكبدة تتكون من كيلو كبدة عليه 12 كيلو بصل، مضيفًا: "نحن لا نأكل كبدة ولكن سندوتشات بصل متشوح عليها كبدة".
وأضاف "نحتاج لنوع من الرقابة على أغذية الشوارع، وهناك عربيات بها مواصفات أفضل بكثير من العربات في المناطق الشعبية، والأجهزة الرقابية تقوم بواجبها ولكن المستهلك لوحده من سيستطيع إنجاح سلامة الغذاء". من جانبه، أوضح الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن "خبر استخدام الدم المجمد في عربيات الكبدة، غير صحيح، لأن الدم المجمد مع النار سيسيل"، مشيرا إلى أن "بعض الباعة يستخدمون الدم المجلط في المجازر في عربات الكبدة".
وأضاف أن "الدم المجلط قد يكون مكون أساسي في سندوتشات الكبدة لدى بعض الباعة"، مؤكدا أن "أرخص سندوتش كبدة من المفترض ألا يقل عن 10 جنيهات لو سليم، وسعر كيلو الكبدة المستوردة بـ45 جنيهًا، ولذلك على المستهلك الاعتماد على غذائه داخل البيت، وقلة سعر سندوتش الكبدة والحواوشي يثير تساؤلات حول مدى سلامة الغذاء".
وأردف بالقول: "نحذر المستهلك من الإقبال على الكبدة الرخيصة فقد يصاب بتلوث كيميائي، ويجب العودة إلى الوجبة العائلية وأفضل طاهي هي الأم".