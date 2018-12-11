  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:53 ص
بحث متقدم
محمد البرادعي

"الديهي" يفتح النار مجددًا على "البرادعي" لهذا السبب

الهرم

تطورات جديدة بشأن فضيحة فيلم "الهرم الإباحي"

عربة كبدة

الكشف عن كارثة جديدة بشأن "سندوتشات الكبدة"

الشيخ خالد الجندي- لقطة من الفيديو

"الجندي": المتعة الجنسية موجودة في الجنة .. ولكن

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي ماكرون

هذا ما قال "ماكرون" في أول خطاب منذ الاحتجاجات

أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

شركة آبل

مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

بالفيديو..

الكشف عن كارثة جديدة بشأن "سندوتشات الكبدة"

آخر الأخبار

عربة كبدة
عربة كبدة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رانيا يوسف تكشف عن مفاجأة جديدة بعد أزمة فستانها

#

«شوقي» يكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الأول الثانوى

#

بالصوت والصورة.. تفاصيل جديدة عن قتل«خاشقجي»

#

أمى كانت على علم بما ترسله "أم كلثوم" لوالدى

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن رخص سعر ساندوتش الكبدة مؤشر لعدم صلاحية تلك اللحوم.
وأوضح "منصور" في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن سندوتشات الكبدة تتكون من كيلو كبدة عليه 12 كيلو بصل، مضيفًا: "نحن لا نأكل كبدة ولكن سندوتشات بصل متشوح عليها كبدة".
وأضاف "نحتاج لنوع من الرقابة على أغذية الشوارع، وهناك عربيات بها مواصفات أفضل بكثير من العربات في المناطق الشعبية، والأجهزة الرقابية تقوم بواجبها ولكن المستهلك لوحده من سيستطيع إنجاح سلامة الغذاء".
من جانبه، أوضح الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن "خبر استخدام الدم المجمد في عربيات الكبدة، غير صحيح، لأن الدم المجمد مع النار سيسيل"، مشيرا إلى أن "بعض الباعة يستخدمون الدم المجلط في المجازر في عربات الكبدة".
وأضاف أن "الدم المجلط قد يكون مكون أساسي في سندوتشات الكبدة لدى بعض الباعة"، مؤكدا أن "أرخص سندوتش كبدة من المفترض ألا يقل عن 10 جنيهات لو سليم، وسعر كيلو الكبدة المستوردة بـ45 جنيهًا، ولذلك على المستهلك الاعتماد على غذائه داخل البيت، وقلة سعر سندوتش الكبدة والحواوشي يثير تساؤلات حول مدى سلامة الغذاء".
وأردف بالقول: "نحذر المستهلك من الإقبال على الكبدة الرخيصة فقد يصاب بتلوث كيميائي، ويجب العودة إلى الوجبة العائلية وأفضل طاهي هي الأم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو: اعتراف صادم لـ ريهام سعيد على الهواء
» تعرّف على قرارات مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير
» "الفلاحين" تحذر من أزمة جديدة في الأرز لهذا السبب
» تفاصيل مفزعة لاغتصاب فتاة روهنجية لمدة عامين
» خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»
» هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي
» أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر
» سر انخفاض أسعار الحديد
» حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»
» نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال