واشنطن تفرض عقوبات على 3 قيادات بكوريا الشمالية

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وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع عقوبات متعلقة بليبيا
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، أنها أدرجت 3 من قيادات كوريا الشمالية ضمن لائحة عقوباتها، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أوضحت فيه أن العقوبات شملت وزير أمن الدولة بكوريا الشمالية "جونغ كيونغ ثائك"، ومدير حزب العمل "تشوي ريونغ هي"، ومدير قسم الدعاية في الحزب "باك كوانغ هو".
وأورد البيان تصريحا لوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، قال فيه إن وزارته "تفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان وأنشطة الرقابة الوحشية التي يرعاها النظام (الكوري)، وكبار المسئولين الكوريين الشماليين".
وأضاف أن العقوبات تؤكد دعم الولايات المتحدة لحرية التعبير ومعارضتها للرقابة المحلية وانتهاكات حقوق الإنسان.

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