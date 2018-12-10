الرئيس اليمني يغادر الولايات المتحدة إلى الرياض

10 ديسمبر 2018 - 10:20 م

غادر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، عائدا إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن قضى أكثر من شهر ونصف في رحلة علاج.



وقال مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "هادي سيعود إلى الرياض، خلال الساعات القادمة، بعد أن أنهى فحوصات روتينية تتعلق بصحته".



وذكرت السفارة اليمنية في واشنطن أن هادي غادر الولايات المتحدة، وهو "يتمتع بصحة جيدة للغاية، ويواصل الإشراف بحماس على الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة لتحقيق السلام في اليمن".



جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، وظهر فيها هادي وهو يصافح السفير اليمني في واشنطن، أحمد عوض بن مبارك، في المطار.



وكان هادي وصل إلى مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو بغرض العلاج، في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.



يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه بالسويد، منذ الخميس الماضي، مشاورات بين طرفي النزاع اليمني، برعاية الأمم المتحدة، على أمل تحقيق اختراق نحو إنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.



وتدور الحرب بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

