برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

10 ديسمبر 2018 - 09:49 م

«غير مدروس ومستحيل تطبيقه»، هكذا قابل برلمانيون مقترح النائب رياض عبد الستار، برفع الدعم عن كل من يتقاضى راتبًا 5 آلاف جنيه أو أعلى، معتبرًا أن من يحصلون على ذلك المبلغ لا يستحقون الدعم من أي نوع.

عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أضاف أن من تزيد حيازته الزراعية على 5 أفدنة ومن يملك مدخرات بالبنوك وحسابات تزيد على مليون جنيه، يجب أن يتم رفعه من السلع التموينية.

ولفت في تصريحات له إلى أن الدعم ينبغي أن يشمل من يقل راتبهم عن 5000 جنيه، مشددًا على أن هؤلاء من يستحقون الحصول على السلع التموينية، على حد قوله.

علاء جاب الله، عضو مجلس النواب، قال إن الموظف الذي يحصل على ذلك المبلغ لا يستطيع توفير حياة كريمة لأسرته، مؤكدًا أن الدعم يجب أن يستمر لمن يحصلون على راتب 5 آلاف جنيه أو أقل.

وأوضح عضو مجلس النواب، لـ«المصريون»، أن هذا المبلغ في ظل الوضع الحالي لا يساعد عائل الأسرة على الإيفاء بالتزاماته ومسئولياته، مستطردًا: «غلاء الأسعار طال كل شيء».

أما المهندس هشام والي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، قال إن مثل هذه المقترحات غير مدروسة ولا يصح أن يطالب بها أحد أعضاء المجلس، موضحًا أن نواب المجلس عليهم تقديم مقترحات وقوانين تساعد على تيسير الحياة على المواطنين.

وفي حديثه لـ«المصريون»، أضاف «والي»، أن هذا الرقم لا يمكنه توفير حياة كريمة لأسرة مكونة من أربعة أشخاص فقط مع وجود الدعم، وبالتالي «كيف يطالب أحدنا برفع الدعم عن كل مواطن يتقاضى 5 آلاف جنيه، هل تأكد النائب من أن ذلك الرقم يكفي للتغلب على أعباء الحياة».

عضو لجنة الشئون الاقتصادية، نوه بأنه من الجائز رفع الدعم عن كل شخص يتقاضى 5 آلاف جنيه بشرط أن يكون بمفرده، وليس لديه أسرة يعولها وعليه التزامات ومسئوليات، مشيرا إلى أن الإجراءات الاقتصادية والإصلاحية التي تتبعها الحكومة أدت إلى رفع الأسعار، ما يعني ضرورة البحث عما يساعد المواطنين على مواصلة الحياة.

غير أن الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أبدى إعجابه بالمقترح، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة لمثل هذه المقترحات، حتى يصل راتب من يتقاضى ألفًا لاثنين وثلاثة.

وأضاف «أبو المعاطي»، في تصريحات لـ«المصريون»، أن الـ5000 لا تكفي لتوفير حياة كريمة، لكن الرقم في الوقت ذاته جيد إلى حد ما، مطالبًا المواطنين بالتحمل؛ حتى تعبر الدولة لبر السلام وتنهي أزماتها ومشكلاتها.

وكان النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طالب من قبل برفع الدعم عمن يتقاضى راتبًا شهريًا أكثر من 5 آلاف جنيه، أيًا كان موقع عمله، متمنيًا تفعيل هذا الطلب في أسرع وقت بعد الانتهاء من قاعدة البيانات.

وحينها، أوضح الفقي، في تصريحات له، أن منظومة الدعم بها الكثير من العقبات التي تمنع وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء ومحدودي الدخل والسبب الرئيسي في ذلك هو وجود شرائح غير مستحقة مدرجة في المنظومة، ما يعنى الحاجة الماسة إلى إعادة «فلترة» البطاقات مرة أخرى ويتم استثناء كل من يتقاضى أكثر من 5 آلاف جنيه لسهولة وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار أمين سر لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن هذا المقترح سيسهم بشكل كبير في زيادة دعم السلع للفئات المستحقة ووصوله إليهم بشكل مباشر، وفى نفس الوقت توفير مليارات الجنيهات التي يتم إنفاقها سنويًا على شرائح غير مستحقة، مطالبًا بسرعة استثناء الأسماء التي يتضح أنها تتقاضى أكثر من الرقم المذكور وعدم الانتظار لحين الانتهاء من إعادة هيكلة المنظومة بالكامل؛ ذلك لأن هذا الانتظار يعود بالسلب على الخزانة العامة، ويكلف الدولة مليارات الجنيهات.