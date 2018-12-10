بيراميدز يتخطى حرس الحدود بثلاثية

10 ديسمبر 2018 - 09:22 م

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على حساب حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري العام.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم بيراميدز بهدف نظيف، أحرزه محمد مجدي "قفشة" في الدقيقة 27 من ضربة حرة مباشرة على حدود منقطة جزاء الحدود، سددها بطريقة رائعة لتعانق شباك الحارس أحمد السعدني.

وفي الشوط الثاني أضاف نبيل عماد "دونجا" الهدف الثاني بتصويبة رائعة في الدقيقة 58، خدعت حارس الحدود وسكنت داخل الشباك، ثم عزز محمد فاروق من تقدم فريقه بإحراز الهدف الثالث لبيراميدز من تصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وقلص أحمد الشيخ النتيجة محرزا هدف حرس الحدود الوحيد في اللقاء مع حلول الدقيقة 87 مرواغا رجب بكار ومسددا كرة رائعة سكنت شباك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة محافظا على مركزه الثاني، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر.