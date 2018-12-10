«المؤبد» لربة منزل قتلت ابنتها بـ«إيد الهون»

10 ديسمبر 2018 - 09:19 م

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبدالله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم محمود وعاصم نعيم، بالسجن المؤبد لربة منزل لاتهامها بقتل ابنتها لشكها في سوء سلوكها، وبرأت 4 من أبناء المتهمة من المشاركة في قتل شقيقتهم.

واعترفت المتهمة أمام هيئة المحكمة، بارتكاب الجريمة بمفردها وعدم مشاركة أبنائها في الجريمة، بسبب خروج المجني عليها المتكرر من المنزل، وتداول أهالي القرية الحديث بينهم عن سوء سلوكها.

وكان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العقيد علاء أبوغزالة، مأمور مركز الرحمانية، بوصول «إيمان ش» 27 سنة، إلى مستشفى الرحمانية العام جثة هامدة، توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء جريمة القتل الأم «خ .غ» 55 سنة، وأربعة من أبنائها، والذين برأتهم المحكمة.