إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي

10 ديسمبر 2018 - 09:17 م

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالطريق الزراعي، بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمركز ملوي.

انتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، ومعاونة الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ، وتبين وقوع تصادم بين السيارة رقم8323 ( س .و.ب ) ملاكي، قيادة «أحمد-ا» حاصل على ليسانس آداب وبصحبته 2 آخرين، والسيارة رقم 6193 (ن.ه.ا ) قيادة «صفوت-ف» 35 عاما، مما أدي إلى إصابة 6 أشخاص من مستقلي السيارتين، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.