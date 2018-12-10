  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:28 م
بحث متقدم
أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

شركة آبل

مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

أرشيفية

نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

ترامب وخاشقجي

خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»

الرسالة الوهمية

حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

الحديد

سر انخفاض أسعار الحديد

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي

قضايا وحوادث

حادث
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

إصابة خمسة أشخاص في حادث بالشرقية

#

إصابة 9 أشخاص بحادث بالإسكندرية

#

مصرع وإصابة 14 شخصًا فى حادث مروع بالشرقية

#

مصرع وإصابة 16 في حادث مروع بالبحيرة

إسرائيل

فلسطين

الاحتلال

محمود عباس

ابومازن

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالطريق الزراعي، بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمركز ملوي.

انتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، ومعاونة الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ، وتبين وقوع تصادم بين السيارة رقم8323 ( س .و.ب ) ملاكي، قيادة «أحمد-ا» حاصل على ليسانس آداب وبصحبته 2 آخرين، والسيارة رقم 6193 (ن.ه.ا ) قيادة «صفوت-ف» 35 عاما، مما أدي إلى إصابة 6 أشخاص من مستقلي السيارتين، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سر انخفاض أسعار الحديد
» عباس يهدد بـ"قرارات مصيرية" قريبًا
» الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس
» تقرير الاتحاد الأوروبي عن مصر يدعو للفخر
» أقدم سجين مصري: «قابلت الريان وعزت حنفي وإبراهيم الأبيض»
» تعرف على سعر تذكرة المترو بالعاصمة الإدارية الجديدة
» صور.. "بن زايد" يقبل رأس شيخ الأزهر
» إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة
» تسمم 13 طالبة بسبب وجبة حواوشي
» نص رسالة «كلوب» إلى محمد صلاح
» سعر الطائرة الجديدة لـ«ميسي» ومحتوياتها

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال