19 لاعبًا في قائمة برشلونة لمواجهة توتنهام

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المصريون

توتنهام

أعلن اللجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة أرنستو فالفيردى، قائمة فريقه لمواجهة توتنهام، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقى الفريقين غدًا فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات للبطولة القارية على أرضية ملعب استاد "كامب نو" فى تمام العاشرة مساءً.

وضمن برشلونة التأهل عن المجموعة الثانية للبطولة القارية حيث كشفت القائمة تواجد لويس سواريز مهاجم الفريق رغم الإصابة فى المباراة الماضية بالليجا الإسبانية أمام اسبانيول والتى انتهت برباعية نظيفة للبارسا.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي..


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