نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

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كشفت النائبة سوزي ناشد عن مطالبتها بتخصيص أماكن خارج القاهرة على أن تكون تلك الأماكن بالصحراء، لتدخين "الشيشة"، ومنع ترخيص "الشيشة" داخل المقاهي بالقاهرة.

وقالت "ناشد"، خلال مناقشة قانون المحال العامة بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن "الشيشة كانت خاصة بالطبقات الدنيا، واستطاعت هذه الطبقات أن تنقلها للطبقات الأخرى، وانتشرت بشكل كبير".

ودعت إلى الأخذ في الاعتبار أثناء ترخيص المحال أن يكون استخدام "الشيشة" خارج المدينة، لأنها تضر بالبيئة والصحة والإنسان.

بينما علق علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: في جنيف والصين توجد "شيشة"، فهي حرية شخصية، ولكن لا بد من وضع ضوابط لاستخدامها.

وأشادت "ناشد" في كلمتها بقانون المحال التجارية، واعتبرته قانونا مهما، ويُحسب لمجلس النواب، ومقدمه النائب عطية الفيومي، مؤكدة أن "القانون جاء لمصلحة المواطن المصري، بل إنه مصلحته الأولى، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخدمة المقدمة في بعض المحال التجارية، فهناك مغالاة غير طبيعية لا تتناسب مع دخل المواطنين".

وفي تصريح لـ"المصريون" قالت سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان, إنه يجب الابتعاد خارج المدينة لمدخني الشيشة, موضحة أن الدخان الذي يخرج من أفواه المدخنين يضر بصحة الآخرين الموجودين بالمكان, وأن ما أطالب به حفاظاً على صحة المواطنين والأجيال القادمة وعدم وجود أضرار صحية، خاصة أن الدولة تحارب الأمراض.

وأشارت ناشد إلى أنه يجب منع ترخيص الشيشة في المقاهي, على أن يكون التدخين خارج الحيز العمراني نظراً لما تسببه من أمراض خطيرة تصيب المواطن خاصة غير المدخن.

وعن تدخين السجائر، قالت ناشد إن الدخان الذي يخرج من السجائر ليس بنفس خطورة الشيشة، موضحة أن هناك قانونا يمنع التدخين في الأماكن العامة، ولكن غير مطبق على أرض الواقع.

ومن جانبه، قال النائب عبدالفتاح  يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب, إن ما تطالب به النائبة "سوزي ناشد" كلام غير منطقي, متسائلاً: "أين الصحراء الموجودة على سيبل المثال في القاهرة أو الإسكندرية أو حتى القريبة من هاتين المحافظتين؟ وهل المواطن قادر على الذهاب للصحراء لكي يدخن الشيشة؟".

وأضاف أمين سر لحنة القوى العاملة بالبرلمان أنه يرفض وجود أي عمل يضر المواطنين ومنها التدخين سواء كان الشيشة أو السجائر, موضحاً أن هناك أماكن مخصصة للتدخين في بعض الأماكن المرخصة من الدولة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هناك ملوثات أخرى غير الدخان الذي يخرج من الشيشة مثل دخان السجائر الذي لا يطيقه أي شخص, بجانب دخان المصانع, فهل نقوم بتخصيص أماكن في الصحراء لمدخني السجائر أو نعمل على نقل المصانع في الصحراء.

وأشار يحيى لـ"المصريون" أن المقاهي والكافيهات موجودة منذ عشرات السنين وسط الشوارع والحارات، والعمل على منعها يعتبر كارثة في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن الاستقرار, موضحاً أن فتح أي ملف في الوقت الحالي يخص البعد الاجتماعي يسبب قلقا للحكومة.

وأوضح عضو مجلس النواب, أن عدد المقاهي والكافيهات الموجودة في مصر كبير جداً وأن هذه الأماكن بها العديد من العاملين, وفي حين المطالبة بمنعها يجب أن يكون هناك بديل لتلك العمالة حتى لا تزيد نسبة البطالة, موضحاً أن هناك شروطا تسمى عوامل الأمن والسلامة ومعايير معينة.


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