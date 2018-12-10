«براين» حكمًا لمباراة الزمالك والقطن

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم أوغندى لإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادى يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب بتروسبورت.

ويقود طاقم التحكيم الدولى براين ميرو حكم ساحة، ويعاونه دك أوكيلو مساعد أول، ومارك سسونكو مساعدا ثانيا وأليكس موهابى حكما رابعا.

كما اختار الاتحاد الأفريقى "الكاف" الصومالى حسن محمد لمراقبة مباراة الزمالك والقطن التشادى.


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