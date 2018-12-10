عبيد حماد: كنت أتمنى مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

10 ديسمبر 2018 - 08:55 م

أكد محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة نادى العين الإماراتى، أنه كان يتمنى مواجهة الأهلى في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وقال حماد فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى العين المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى حسين الشحات: "على المستوى الشخصى كنت أتمنى مواجهة الأهلي في حالة التأهل، غير أن الترجي التونسي أظهر جدارته بالتواجد في مونديال الإمارات 2018"، وأضاف "في الوقت الذي يمر فيه فريق النادي الأهلي المصري بظروف صعبة بعض الشيء".

وأضاف عضو مجلس إدارة العين "مشاركة الفريق في النسخة الـ15 من مسابقة كأس العالم للأندية، باسم الدولة شرف كبير، يعزز من مسئولية كل منتسب لهذا الكيان الشامخ في العمل على مضاعفة الجهود لإظهار أفضل ما لديه".

وتابع: "بطولة كأس العالم للأندية تأتي ضمن التحديات الكبيرة وتركيز العين حاليًا منصب على الظهور المشرف وتقديم المستوى الذي يرضي تطلعات الجماهير العيناوية وجميع المحبين لكرة القدم الإماراتية، ولاعبي فريق العين على قدر الثقة وأهل للتحدي".

يذكر أن العين يلتقى مع ويلنجتون النيو زيلندى فى افتتاح كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يلتقى الفائز مع الترجى التونسى المتوج بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى.